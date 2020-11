Cluj-Roma, Fonseca: “Offerta prestazione importante. Morte Maradona? Sono cresciuto con Diego”

La Roma supera 2-0 i rumeni del Cluj e ottiene la qualificazione ai sedicesimi di finale con due turni d’anticipo.

I giallorossi hanno vinto per 2-0 in trasferta, grande soddisfazione per Paulo Fonseca che ha così commentato l’andamento in Europa League dei suoi. Il tecnico portoghese ha anche rivolto un pensiero in merito alla recente scomparsa di Diego Armando Maradona. Le parole dell’allenatore lusitano ai microfoni di Sky Sport.

“Vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere ancora una partita, ma oggi con tante difficoltà i ragazzi hanno dimostrato carattere e personalità. Hanno fatto sacrifici e sono molto soddisfatto. Mi sono piaciuti molto tutti i giocatori, hanno fatto una buona partita. Morte Maradona? Mi dispiace molto, è stato un giorno triste per tutti noi amanti del calcio. Sono cresciuto ammirando Maradona, è stato un grande idolo. Intitolargli lo stadio del Napoli? Omaggio giusto, ora diventerà mitico”.

