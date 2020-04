Italia, Mancini: “Rinvio Europei positivo, saremo più pronti. Balotelli? Bravura non basta”

L’Italia dovrà attendere.

L’emergenza COVID-19 si è diffusa in tutta Europa, mettendo in ginocchio diversi paesi. I diversi Governi hanno, di volta in volta, emesso dei provvedimenti per contrastare la diffusione del virus, causando blocchi in numerosi settori. Il mondo del calcio, tra tanti, sta subendo gravi conseguenze: ormai, infatti, quasi tutti i campionati sono stati sospesi fino a data da destinarsi, così come le Coppe europee e l’Europeo in programma in estate, che è stato rinviato all’anno prossimo. In c.t. azzurro Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua in merito alle conseguenze che può avere tale decisione sulla Nazionale.

“Questa estate – dice – avremmo avuto delle possibilità ma c’erano squadre più preparate perché partite prima nel ringiovanire nella squadra e selezioni già affermate, come la Francia. Con un anno in più i ragazzi potranno migliorare: quindi la squadra potrà migliorare moltissimo. Ma c’è da vedere quando saranno le partite: ce ne saranno molte in poche tempo e si avrà poco tempo per allenarsi. Possiamo competere al livello delle migliori, il fatto che l’Europeo si giochi l’anno prossimo può aiutarci. Spero di essere il ct che vincerà l’Europeo con l’Italia dopo il ’68“.

Mancini, inoltre, ha parlato dei giocatori che avrà a sua disposizione il prossimo anno, alcuni dei quali, nel caso in cui l’Europeo fosse regolarmente andato in scena quest’estate, avrebbero dovuto dare forfait a causa di problemi fisici o mancate convocazioni.

“Balotelli per qualità è uno dei migliori centravanti in assoluto ma solo quello non basta. Deve fare di più e lo sa: quest’anno a Brescia non ha fatto benissimo. La nostra speranza è di averlo al 100% come era agli Europei di Prandelli o con me al Manchester City. E’ ancora giovane, manca un anno: c’è spazio per tutti, non solo per lui. Terzini? Non credo che siamo così carenti, sia a destra che a sinistra abbiamo giocatori che possono migliorare perché sono bravi ma devono giocare di più. Ma credo che siamo messi bene in tutti i reparti, dobbiamo trovare qualcuno forse dietro le punte, magari giovane e bravo. Poi siamo messi bene un po’ ovunque. I giocatori duttili sono una risorsa. In Nazionale abbiamo giocatori come Bernardeschi, Chiesa, Sensi e Florenzi che possono ricoprire più ruoli. Avere giocatori duttili è fondamentale, soprattutto durante la fase finale. Zaniolo? Vediamo se recupera bene al 100%. È un ragazzo così giovane che potrà ancora migliorare a livello tattico e può ricoprire diversi ruoli, questa è una fortuna sia per noi che per lui. Ci siamo sentiti all’inizio, poi si è sentito meglio. L’importante è che stia continuando. Difesa? Acerbi ha fatto benissimo. Non è stato una sorpresa, io lo conoscevo abbastanza bene e provai a portarlo allo Zenit. Sta facendo un campionato ad altissimo livello e in Nazionale ha fatto molto bene, avere lui Chiellini, Acerbi e Bonucci è una grande fortuna“.

