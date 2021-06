Euro2020, Repice: “Siamo una squadra sfrontata. Deve giocare chi sta meglio”

Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato il momento. Euro 2020, alle 21:00 sarà Italia-Turchia: il messaggio sui social del Palermo Questa sera alle ore 21, la nazionale italiana di calcio scenderà in campo nella gara inaugurale...

Questa sera alle ore 21, la nazionale italiana di calcio scenderà in campo nella gara inaugurale dell'Europeo, contro la Turchia . L'evento segna la ripartenza del movimento, con gli spalti che, seppur in maniera parziale, torneranno ad essere riempiti dal pubblico. Dopo la cocente esclusione dal mondiale russo del 2018 i tifosi hanno nuovamente voglia di sognare la vittoria finale, con il tecnico Roberto Mancini che ha dato delle idee precise di gioco, e gli azzurri stanno tornando a fare divertire. Sull'esordio di questa sera è voluto intervenire Francesco Repice , noto radiocronista di Radio Rai, ai microfoni del format di Tmw, Maracanà, che si è detto convinto delle potenzialità di questa squadra e ha voluto fare anche un paragone con una nazionale del passato.

La voce radiofonica della nazionale sa che Mancini ha dato un'identità a questa squadra, che a lui ricorda quella degli azzurri degli anni '90 allenati da Azeglio Vicini: "Forse mi ricorda l'U21 di Vicini e la Nazionale di Italia '90, che vuole proporre gioco. E' arrivata a una striscia di risultati positivi che nessuno si aspettava, ed è arrivata grazie al gioco voluto da Mancini. Rivedo la sfrontatezza di attaccanti come Mancini e Vialli di quell'epoca. E' capace Mancini di andarsi a scegliere giocatori bravi. Qui, in tornei del genere, devono giocare quelli che stanno meglio fisicamente. E questi vincono, me lo ha insegnato Claudio Gentile. Stasera mi aspetto tanto da Barella, è un calciatore che ti fa bollire il sangue nelle vene, uno di quelli che ti fa vincere le partite da solo".