Empoli-Udinese, Andreazzoli: “Siamo andati forte, mi piacerebbe essere premiato”

“Mi piacerebbe essere premiato qualche volta perché i ragazzi fanno fatica, ma mi sento premiato ugualmente perché la squadra ha fatto quello che vogliamo fare. Siamo andati forte fino al 96′, e in tutto il secondo tempo è stato lo stesso. Siamo contenti, al di là del risultato. Per quanto riguarda il rigore avevo visto l’intervento del difensore su Cancellieri. Dopo è stato valutato in maniera diversa ma mi interessa poco perché non posso farci nulla. Cancellieri a Bologna non mi era piaciuto, oggi invece è stato bravo e ci ha rifatto vedere una gara al suo livello”.