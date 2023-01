Empoli-Sampdoria, i convocati di Stankovic: ok Winks e Montevago. C’è anche Verre

Sono venti i calciatori della Sampdoria convocati per la sfida contro l'Empoli

Sono venti i calciatori della Sampdoria convocati dall'allenatore Dejan Stankovic per la gara contro l'Empoli, in programma lunedì sera allo Stadio "Carlo Castellani". L'elenco completo in cui è compreso anche l'obiettivo del Palermo, Valerio Verre.