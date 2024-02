Empoli, Nicola: “Importante rimanere dentro la gara, Sassuolo ha qualità. Derby…”

Le dichiarazioni di Davide Nicola, allenatore dell'Empoli alla vigilia della sfida tra la compagine azzurra e il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Parola a Davide Nicola. L'allenatore dell'Empoli - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida tra la compagine azzurra ed il Sassuolo di Alessio Dionisi. Match in programma domani alle ore 15:00 e valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito, le parole del tecnico ex Salernitana e Torino tra le altre:

Che insidie nasconde la prossima gara? "Il Sassuolo è una squadra di qualità, ha interpreti forti e hanno un'impronta decisa. Sono abili a costruire e a conquistare gli spazi, è una squadra che cambia molto gioco e ti porta costantemente nel due contro uno. Hanno tre-quattro strategie che applicano molto bene. Abbiamo cercato di conoscerli per capire cosa fare. Per chi è in un percorso come il nostro ogni partita è una opportunità per crescere. Noi dovremo essere molto bravi a ragionare da squadre in entrambe le fasi e capire se durante la gara c'è da cambiare sistema di gioco"

Lei quanto è soddisfatto della resa dei suoi ragazzi finora? Io non sono mai soddisfatto al 100% e lo trasferisco ai ragazzi. Ogni partita ha degli eventi, tu ti puoi preparare ma non puoi prevedere tutto. Possiamo fare le cose sempre meglio, con maggiore dedizione e attenzione. Noi lo sappiamo che questo fa parte di un processo di crescita e di lavoro. Per noi è basilare rimanere dentro la partita, gli episodi possono cambiare ma tu devi avere la capacità di distaccarti da questo. C'è sempre la possibilità di trovare, attraverso le trame di gioco, un episodio favorevole"

Questo è un momento di maturità da sfruttare in vista delle gare successive più difficili? "Noi non basiamo il nostro lavoro su questo, sottrarremmo delle energie a ciò che ci aspetta. Chiaramente più avanti vai, più le partite assumono un valore diverso. A me interessa solo domani"

Cosa vi ha dato il derby? "Il derby è stata una opportunità di crescita che ci siamo portati dietro anche questa settimana. Io mi fido completamente dei ragazzi perché vedo che vogliono migliorare se stessi"

Cos'ha di più l'Empoli rispetto alle altre concorrenti in questo momento? "Il mio Empoli deve avere caratteristiche precise, di organizzazione e mentalità. Ci siamo trovati in linea con una mentalità che già aveva. Io scopro i ragazzi giorno per giorno e non perdo tempo a guardare quello che hanno gli altri, perché sono assorbito in questa avventura"

L'Empoli deve temere il troppo entusiasmo? "Per me l'entusiasmo è piacevole, lo desidero, perché l'aiuto della genta è un valore aggiunto. Nel derby il clima è stato piacevolmente intenso. Io ho lo stesso entusiasmo, al massimo, perché non riesco a far differenze. L'Empoli deve credere in quello che fa, perché è l'unica arma che abbiamo"

Dovete migliorare nello sfruttamento dei calci piazzati? "Indubbiamente questo è un aspetto da migliorare. Con la convinzione più che con i movimenti, abbiamo bisogno di trovare il piacere di andare a rompere le scatole. Continuiamo a lavorare ogni giorno, conta solo la perseveranza. La partita contro la Fiorentina non era molto improntata verso le fasce, quindi ci stava di non tirare angoli. Sono fiducioso, niente arriva senza mettere una maniacalità"

