Empoli-Lecce, D’Aversa: “Risultato giusto, bene Piccoli. Banda esperto del 4-3-3”

“L’intenzione era quella di dare continuità per quel che riguarda i risultati. C’è senza dubbio rammarico in quanto eravamo andati in vantaggio. Il risultato però è giusto. Pecchiamo sempre di gioventù: il gol nasce da una pressione inutile nella loro metà campo. Piccoli? Ha sfiorato il gol diverse volte nel primo tempo. Si è ben comportato. Peccato che non abbia fatto gol. A volte capitano partite sporche che devi essere bravo a portare a casa. Banda? Bisogna dargli fiducia: è il classico esperto del 4-3-3. Fa piacere quando gli attaccanti segnano. Bisogna saperlo gestire nella speranza che non si faccia male: in questo momento è imprescindibile”.