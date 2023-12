Empoli-Lecce, Andreazzoli: “C’è rammarico! Berisha l’ho abbraciato, Caputo dice…”

“A fine gara i risultati sono sempre da considerare giusti, però un pizzico di rammarico c’è. La squadra si è comportata bene. Non ero troppo felice a fine primo tempo. Mi sembrava avessimo un po’ di freno a mano e l’ho detto alla squadra: il gioco non scorreva bene. Nel secondo tempo, invece, è cambiata la situazione. Abbiamo reagito e siamo stati molto bravi. Abbiamo avuto diverse occasioni per poter vincere ma dobbiamo rimandare. Credo però che avremmo meritato. Berisha? A fine partita l’ho abbracciato. Se ragioniamo così dovresti parlare con tutti quelli che tirano in porta e non segnano. Sono episodi che capitano e quando avvengono al portiere hanno una risonanza particolare. Caputo? Ci ha detto che ha avuto un forte crampo e per precauzione lo abbiamo sostituito. Bereszynski invece dovrebbe essere un pochettino peggio. Baldanzi lo aspettiamo presto. Cambiaghi? Non lo conoscevo a pieno, ma me lo riferivano. Siamo intervenuti con lui per capire perché le cose non funzionavano, ma ora invece vanno eccome. Cancellieri, invece, è un calciatore dalle qualità importanti che deve sistemare per ottenere lo spazio che merita”.