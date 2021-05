Empoli, Corsi: “Serie A una diretta conseguenza del nostro lavoro. Tutto sul futuro di Accardi e Dionisi”

Fabrizio Corsi celebra un altro storico trionfo dell’Empoli.

Pomeriggio di assoluta festa quello che sta coinvolgendo la città di Empoli e tutti i tifosi biancoazzurri. La vittoria ottenuta dai toscani nell’ultimo match di Serie B contro il Cosenza – terminato con il punteggio di 4-0 – ha garantito il ritorno in Serie A degli empolesi, dopo una stagione combattuta e all’insegna dell’equilibrio.

Dopo due stagioni di cadetteria, dunque, l’Empoli torna ufficialmente in Serie A dando una piena dimostrazione di un progetto che – come anche affermato dallo stesso Corsi – sta dando conferma di solidità e continuità nel corso del tempo.

“L’Empoli è un esempio virtuoso di calcio. Basta pensare alle promozioni ottenute, alle partecipazioni in Serie A per una città di 42.000 abitati. Abbiamo dato tanti calciatori a squadre professioniste in tutta Europa. Nel nostro progetto vedo tanta continuità. Il gruppo è fantastico, così come il mister e il direttore sportivo. Sono speciali per la passione, per la qualità e quantità di lavoro che svolgono. A meno di cose straordinarie penso Accardi rimarrà. Gli ho affidato la squadra 5 anni fa e si è rivelato ancora più bravo di quello che pensavo. Mister Dionisi è bravo: è riuscito a migliorare i ragazzi attraverso il lavoro settimanale ma è stato bravo anche a gestire il gruppo durante tutto l’anno. Il nostro allenatore ideale è uno di questo tipo. Noi vorremo mantenere entrambi ma so che del buon lavoro che hanno fatto si accorgono anche gli altri”.