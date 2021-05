Serie B, 36a giornata: l’Empoli fa poker, è Serie A. Il Monza ferma il Lecce. Risultati e classifica

Terminati i match del turno infrasettimanale di Serie B, Empoli promosso in Serie A.

Si sono appena concluse le sfide del campionato cadetto, valevoli per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B.

In chiave promozione, vittoria importante dell’Empoli che fa poker e conquista lla Serie A nel match del “Castellani” contro il Cosenza, fermo in piena zona playout a+1 dalla zona retrocessione. Vittoria importante del Monza, che nello scontro diretto d’alta quota contro il Lecce, vince 1-0 contro i salentini – alla loro seconda sconfitta consecutiva – agguantando proprio i giallorossi al secondo posto in classifica a quota 61 punti. La Salernitana vince al fotofinish grazie al gol su calcio di rigore realizzato da Tutino – in pieno recupero – che regala il successo esterno della compagine campana contro il Pordenone. Solo un pari per il Venezia che guadagna un solo punto grazie alla rete del 2-2 siglata da Forte al 92′.

DI SEGUITO TUTTI IO RISULTATI DELLA 36a GIORNATA

Chievo – Cremonese 1-1

Cittadella – Virtus Entella 1-0

Empoli – Cosenza 4-o

L.R. Vicenza – Brescia 0-3

Monza – Lecce 1-0

Pescara – Reggiana 1-0

Pisa – Venezia 2-2

Pordenone – Salernitana 1-2

Reggina – Ascoli 2-2

Spal – Frosinone 0-1

LA CLASSIFICA AGGIORNATA