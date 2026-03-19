Nel complesso, le sponsorizzazioni provenienti dal mondo del gambling hanno avuto un ruolo significativo nella storia recente della Serie A. Dagli accordi con club come Milan, Inter e Juventus fino alle partnership più recenti.

⚽️ 19 marzo - 12:50

Quali sono stati gli sponsor più importanti delle squadre di Serie A provenienti dal mondo del gambling?

Il rapporto tra il mondo del gambling e il calcio professionistico esiste da molti anni e, nel corso del tempo, ha dato vita ad accordi commerciali molto importanti tra club e aziende del settore delle scommesse. Sponsorizzazioni di questo tipo hanno spesso contribuito a finanziare le società calcistiche e, allo stesso tempo, a rafforzare la visibilità internazionale dei brand coinvolti. Non si resta quindi sorpresi del fatto che alcune delle maglie più iconiche della Serie A abbiano avuto come sponsor principali proprio aziende legate al mondo del betting o del gioco online.

Negli ultimi giorni questo legame è tornato al centro dell’attenzione grazie al nuovo accordo tra Roma ed Eurobet.live, partnership che conferma come il settore continui a essere interessato al calcio italiano. Il mondo del gambling digitale sta diventando sempre più popolare. Nel giro di pochi anni, i colossi del settore sono tornati a comparire anche sulle maglie dei club di Serie A, proprio come successo in passato. Continuando in questo modo, il settore può sviluppare forme di intrattenimento sempre più intriganti. Per orientarsi nella scelta, gli utenti interessati dovrebbero visitare siti di comparazione affidabili, che consigliano loro giochi sempre più innovativi. Ad esempio, se un appassionato prova il casinò online Vincispin, recensito dal portale Casino.online, potrà provare le proprie puntate in un casinò ricco di giochi e attrazioni, come slot machine e roulette, godendosi i bonus di benvenuto messi a disposizione dalla piattaforma. Nel corso degli anni, però, diversi club italiani avevano già stretto accordi con marchi del gambling, dando vita a sponsorizzazioni rimaste nella memoria dei tifosi.

Milan e Bwin: una sponsorizzazione diventata iconica — Uno dei casi più celebri è quello del Milan, che nel 2006 decise di sostituire lo storico sponsor Opel con il marchio della piattaforma di scommesse Bwin. L’accordo durò fino al 2010 e coincise con uno dei periodi più prestigiosi della storia recente del club rossonero. La sponsorizzazione Bwin è rimasta impressa nella memoria dei tifosi soprattutto perché accompagnò il Milan nella vittoria della Champions League del 2007 ad Atene, quando la squadra allenata da Carlo Ancelotti sconfisse il Liverpool nella finale. Le maglie con il logo Bwin sono quindi diventate tra le più iconiche della storia del club. Durante quel periodo il Milan poteva contare su una squadra ricca di campioni come Kaká, Maldini, Pirlo e Inzaghi, e la visibilità internazionale del club contribuì a rafforzare la presenza del brand nel panorama europeo del betting.

Inter e le maglie griffate Betsson.sport — Anche l’Inter ha avuto negli anni rapporti con aziende del settore delle scommesse sportive. Uno dei casi più noti è quello legato alla collaborazione con Betsson, accordo che suscitò diverse discussioni mediatiche per via delle normative italiane sulla pubblicità del gioco (in realtà lo sponsor è infatti Betsson.sport, portale di notizie e non direttamente sito di gambling. La partnership tra il club nerazzurro e la piattaforma di betting portò il marchio Betsson, di cui l’ex romanista Francesco Totti è brand ambassador, a comparire tra i partner commerciali della società, contribuendo a rafforzare la presenza del brand nel mercato calcistico europeo. Betsson.sport, inoltre, dalla stagione 2025-2026 è comparso anche sulle divise del Bari, nel campionato di Serie B.

Juventus e Betclic, lo sponsor degli anni della rinascita — Un altro accordo significativo fu quello tra la Juventus e la piattaforma di scommesse Betclic, che comparve sulle maglie bianconere tra il 2010 e il 2012. Si trattò di un periodo particolarmente importante nella storia del club, perché coincise con l’inizio della rinascita sportiva della squadra. In quegli anni la Juventus stava infatti ricostruendo il proprio progetto dopo alcune stagioni difficili e pose le basi per quello che sarebbe diventato uno dei cicli più vincenti del calcio italiano. Proprio a partire dal 2012 i bianconeri iniziarono la straordinaria serie di nove scudetti consecutivi, che avrebbe segnato profondamente la storia della Serie A. La sponsorizzazione Betclic accompagnò quindi il club in una fase di transizione molto importante, contribuendo a consolidare la presenza del marchio nel panorama calcistico europeo.

Nel complesso, le sponsorizzazioni provenienti dal mondo del gambling hanno avuto un ruolo significativo nella storia recente della Serie A. Dagli accordi con club come Milan, Inter e Juventus fino alle partnership più recenti come quella tra Roma ed Eurobet.live, il legame tra calcio e betting continua a rappresentare una realtà importante nel panorama sportivo e commerciale del calcio italiano.