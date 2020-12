Foggia, i rossoneri sbarcano su PES 2021: la guida per scaricare la patch dei ‘satanelli’

Notizia positiva per tutti i gamer, appassionati del videogioco PES (Pro Evolution Soccer), sviluppato dalla nota casa di produzione Giapponese “KONAMI“.

Il Foggia, squadra che milita nel Girone C di Serie C (la terza divisione di calcio italiana), è tra i team presenti in Pro Evolution Soccer, uno dei giochi di calcio più celebri al mondo: da oggi, infatti, sarà possibile scaricare la versione personalizzata dei rossoneri, frutto del lavoro accurato di due sviluppatori italiani quali Antonio Giovanniello e Leonardo La Daga.

Adesso toccherà ai gamer e tifosi foggiani schierare la loro squadra del cuore sfidando i più blasonati club d’Europa in match infiniti, magari con l’ausilio della nuova PS5!

Chissà se potranno già pregustare in anteprima una simulazione digitale del match, in programma domenica pomeriggio alle ore 14,00 presso lo stadio “Pino Zaccheria“, contro il Palermo di Roberto Boscaglia.

Di seguito le indicazioni da seguire per installare “i satanelli” sulla vostra console:

1 – Scaricare il file “Foggia.rar” (a questo link https://we.tl/t-lXuFEDiY4C per 7 giorni) ed estraetelo;

2 – Copiare la cartella “WEPES” e successivamente incollarla in una chiavetta USB;

3 – Inserire la chiavetta all’interno della vostra PS4 ed avviare eFootball PES 2021;

Da eFootball PES 2021 SEASON UPDATE

1. Andate nel menù Modifica.

2. Selezionare “Importa/Esporta”.

3. Selezionare “Importa Squadra”.

4. Applicare la spunta su “Foggia.ted” e procedere su “Vai a Impostazioni dettagliate.”

5. Applicare la spunta sia su “Applica dati giocatore e squadra” e sia su “Sovrascrittura file 6. immagine con nome uguale” e procedere su “OK”.

6. Attendere l’importazione dei dati.

7. Il Foggia verrà visualizzato nel campionato Altre (Europa) e sostituirà il Malmoe