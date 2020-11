PS5, follia senza controllo: corriere tiene per se la console da consegnare. La denuncia in un video

Il Grinch è tornato in azione.

E’ ormai passata più di una settimana dal lancio di PS5, ma come tutti ben sapranno non è stato un D1 memorabile per tutti. Molti “gamers” non sono riusciti a pre ordinare la nuova console di casa Sony in tempo, rimanendo così a bocca asciutta e rimandando il tutto al prossimo anno. Altri invece sono stati decisamente sfortunati. Nel Regno Unito in particolare i casi di storie “bizzarre” riguardanti le consegne delle “console” sono all’ordine del giorno. Si registrano casi come, ad esempio, cibo per gatti o massaggiatori per piedi consegnati, oppure di corrieri che hanno accusato l’azienda giapponese per la grandezza della stessa console.

L’amara sorpresa: apre il pacco di Amazon ma hanno rubato la nuova PS5, scatola vuota e senza Playstation

Al peggio, però, non c’è mai fine. In questi giorni ha fatto notizia la storia di un corriere che ha voluto fare il furbo, tenendosi una PS5 invece che consegnarla ad un ragazzino di 16 anni.

La storia assurda si è svolta a Oxfordshire, una piccola contea nell’Inghilterra meridionale e raccontata dalla madre del ragazzo alla redazione di Eurogamer. La signora ha potuto riprendere il tutto con la videocamera di sorveglianza. La telecamera ha ripreso il corriere, arrivato nei pressi dell’abitazione, aprire il bagagliaio del furgone e l’uomo maneggiare uno scatolone, reinserirlo all’interno del van, consegnare i pacchetti rimanenti e poi andarsene via come se nulla fosse.

Ecco il video che incrimina le gesta del corriere “furbetto”

La famiglia ha contattato innanzitutto Amazon, il quale ha dichiarato che avrebbe controllato tutto quanto offrendo un compenso di 50 sterline. La figlia maggiore intanto ha provato a far vedere il video al punto Amazon più vicino a casa. Il boss, vedendo il filmato, è riuscito a riconoscere l’autista annunciato che sarebbe stato licenziato in tronco.

Una storia davvero surreale, in un mondo dove la bramosia di tecnologia fa compiere gesti inconsulti, a costo di rischiare il posto di lavoro rubando una console di un ragazzino il giorno del suo compleanno.