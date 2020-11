L’amara sorpresa: apre il pacco di Amazon ma hanno rubato la nuova PS5, scatola vuota e senza Playstation

“Quando ti arriva la Play ma te l’hanno fottuta… NON HO PAROLE RAGAZZI, STO MALISSIMO!”

E’ il messaggio pubblicato su un gruppo Facebook da Giuliano L a Porto San Giorgio nelle Marche, in cui il giovane, che era riuscito a prenotare l’introvabile Playstation 5 per il day one, ha avuto una amara sorpresa quando ha ritirato dal corriere l’acquisto fatto mesi fa su Amazon: una volta aperto il pacco, ha trovato dentro solo la scatola vuota.

Il ragazzo ha spiegato la dinamica dei fatti: “Purtroppo di questi tempi (a causa delle limitazioni Covid, ndr) il corriere mi lascia qualsiasi ordine dentro casa, sotto al portone del condominio. Sono sceso subito mentre andava via, non pensavo che potesse succedere una cosa del genere, anche perché non mi era mai successa”. E invece, della PS5 tanto attesa, neanche l’ombra. Era stata rubata lasciando Giuliano nello sconforto più totale.

L’unica cosa che ha potuto fare la vittima dello spiacevole episodio è stata quella di contattare il noto negozio online: “Ho contattato Amazon che prontamente e con disponibilità immediata ha fatto segnalazione. Fortunatamente mi hanno accettato il rimborso”. Niente PS5 di ultima generazione al D1, ma almeno l’appassionato di videogame può consolarsi sapendo di non aver perso circa 500 euro. “Ora ritorno alla mia Playstation 4 e attendo la disponibilità della 5” ha concluso.

In alto la foto del pacco trovato aperto e senza Playstation 5.

