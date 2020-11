Ps5, in Italia siti di elettronica in tilt nel giorno del lancio. Crollano MediaWorld, Unieuro, Euronics e GameStop

La PlayStation 5 manda in tilt i negozi online di elettronica.

Già alla mezzanotte del 19 novembre, giorno “X” atteso da mesi da migliaia di appassionati di videogame, i principali store italiani non riuscivano a gestire il sovraccarico sui server.

Pagina di cortesia per Mediaword, rallentamenti per Unieuro, sito completamente offline per Euronics e GameStop. Regge solo Amazon dove però la consolle di ultima generazione sarà messa in vendita a ora di pranzo.

Pur essendo state vendute ed esaurite in pre-order già mesi fa, oggi i principali negozi italiani metteranno in vendita solo tramite internet un piccolo stock di PlayStation 5 nel tanto atteso D1. Nei negozi fisici la vendita è stata stoppata per evitare resse in tempo di Covid e per questo l’acquisto online per tentarla di avere nel giro di qualche giorno è rimasta l’unica strada, ma sarà un vero e proprio click day.

Mistero GameStop: dopo la crisi dell’ultimo anno e la chiusura di numerosi punti vendita, l’azienda ha raccolto un numero spropositato di prenotazioni per il day one che non potrà rispettare. Già annunciato, con tanto di scuse, che alcuni store in tutta Italia non riusciranno a mantenere le promesse. Si tratta principalmente di store che si trovano dentro alcuni centri commerciali di una trentina di città tra cui Roma, Napoli, Palermo, Taranto, Crotone, Trapani e Mazzara del Vallo. Nel frattempo anche il sito di GameStop risulta irraggiungibile per via dell’enorme traffico.

Di seguito l’email di GameStop con i punti vendita con problemi di forniture che non consegneranno in Italia la PlayStation 5 nei primi giorni.

Sony non è riuscita a produrre un numero di consolle adeguato alla richiesta anche a causa del coronavirus che ha rallentato la produzione e la distribuzione nel mondo e probabilmente le cose non cambieranno neanche a ridosso di Natale. Altro che regalo sotto l’albero, rumors parlano di piena disponibilità a partire da aprile 2021.

Tra i titoli più attesi, “Call of Duty black ops cold war” per gli sparatutto (primo gioco che sfrutterà l’innovazione del nuovo joypad DualSense con i tasti che faranno avvertire spari e pioggia), “Destruction All Stars” (corsa e azione), “Spiderman Miles Morales” e il simulatore calcistico per gli sportivi Fifa21. Brutte notizie sul prezzo: per la nuova consolle nextgen subiranno un aumento passando a circa 80 euro per ogni gioco. La buona notizia invece è che ai vecchi giochi Ps4 sarà garantita la retrocompatibilità nella nuova consolle per quasi tutti i titoli che quindi potranno essere usati nella Ps5 e in alcuni casi sfruttare anche la potenza come nel titolo di AE Sports che offre un aggiornamento per chi passa dalla vecchia alla nuova consolle.

A sorridere oggi saranno quindi solo alcuni fortunati appassionati e qualche vip come Francesco Totti che ha ricevuto nei giorni scorsi in anteprima una Ps5 personalizzata.

