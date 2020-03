Curiosità, Benjamin Agüero Maradona e l’eterno dilemma: Indipendiente o Boca? La rivelazione di Giannina

Un eterno dilemma finalmente ha trovato una risposta.

Se buon sangue non mente, allora Benjamin Agüero Maradona avrà certamente un futuro roseo davanti a sé: figlio di Sergio El Kun e di Giannina, nipote di Diego Armando Maradona, il giovane argentino già dai dall’anagrafe si porta sulle spalle un’eredità pesantissima. Avere come padre l’attaccante straniero più prolifico nella storia della Premier League e come nonno il giocatore più forte da quando il calcio è diventato lo sport più seguito nel mondo, sono due caratteristiche che fanno ben sperare in Benjamin: come se tutto ciò non bastasse, il bambino è anche stato battezzato da Lionel Messi, un padrino certamente fuori dal comune.

Fin dalla sua nascita in Argentina è nato un dilemma che fino ad oggi non aveva ancora ricevuto una risposta ufficiale, ossia se il bambino tifasse per l’Indipendiente o per il Boca Juniors: la prima è la squadra con cui El Kun ha mosso i suoi primi passi da calciatore nel lontano 2003 fino al 2006 quando lasciò il suo paese natale per vestire la maglia dell’Atletico Madrid, la seconda è la squadra del cuore di Diego, con cui ha chiuso la sua carriera da calciatore professionista.

Sin dalle prime foto scattate e pubblicate su Internet, il figlio di Giannina ha indossato entrambe le maglie a seconda che fosse con la famiglia del padre o con quella della madre, alimentando i dubbi dei tifosi delle due squadre. Adesso però sembrano non esserci più dubbi, e Benjamin sembra aver definitivamente scelto di appassionarsi esclusivamente al Boca Juniors. A confermarlo è una foto pubblicata dalla madre sul proprio account Instagram in occasione dell’undicesimo compleanno del figlio, il quale indossa la camiseta azul y oro accanto al nonno Maradona.

“Sono passati 11 anni da quando siamo stati uniti dallo stesso amore incondizionato per un piccolo gigante, dolce come pochi, genuino, onesto, gentile, fedele a se stesso, con una personalità che lo rende un figlio unico e ineguagliabile. Colui il quale mi ha trasformato in ‘Mamà’, mia sorella in ‘Titi’, mia madre in Tata e mio padre in Babu. Tutti diversi ma allo stesso tempo uguali. Ti amo, grazie di esistere!”, è la didascalia che accompagna la foto di gruppo dove manca però il padre, Sergio Agüero, che l’anno scorso ha divorziato con Giannina per ufficializzare il suo rapporto con la modella Sofia Calzetti.