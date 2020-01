Tragedia Kobe Bryant, Del Piero: “Tutto il mondo si è fermato, lui va oltre lo sport”

Una tragedia che ha sconvolto il mondo intero.

Poche ore fa dagli Stati Uniti è arrivata la terribile notizia della morte di Kobe Bryant, vittima, insieme alla piccola figlia di appena tredici anni, di un tragico incidente con il suo elicottero che si è schiantato nei pressi di Los Angeles. In tanti si sono uniti nel cordoglio, dal mondo del calcio al mondo dello sport in generale, esprimendo la loro tristezza per la scomparsa improvvisa di una delle leggende più grandi non soltanto del mondo della NBA ma anche del mondo dello sport.

A commentare il tragico episodio è intervenuto anche Alex Del Piero, che direttamente da Los Angeles ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Tutto il mondo, non solo sportivo, si è fermato. Personalmente sono scioccato, ero con lui meno di un mese fa a vedere una partita di calcio femminile. C’è incredulità quando se ne vanno persone di questo calibro. Abbiamo ricordato la sua grandezza, anche con un impegno nel sociale rivolto al mondo femminile. Una persona che si è sempre basata sui fatti e non sulle parole. Ricordo quando lo conobbi a 18 anni in Italia, un esempio per come interpretava il gioco e dava il meglio. Lui rappresenta qualcosa che va oltre quello che succede nei palazzetti. C’è molta tristezza“.

