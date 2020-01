Elicottero si schianta, morto Kobe Bryant con la figlia 13enne. Sotto shock mondo dello sport (FOTO)

La scioccante notizia che arriva dagli Stati Uniti.

Pochi minuti fa è arrivata una notizia che ha sconvolto tutti gli appassionati di NBA e del mondo dello sport: Kobe Bryant è deceduto, all’età di 41 anni, in un incidente con il suo elicottero privato a Calabasas. A diffondere la notizia è stato il sito TMZ, secondo cui la leggenda della pallacanestro si trovava a bordo del velivolo con altre quattro persone, compreso il pilota. L’elicottero ha preso fuoco e non ci sarebbe alcun sopravvisuto, tragica notizia confermata da tutti i maggiori media americani. Le cause della caduta del mezzo sono ancora ignote, e la polizia di Los Angeles ha già iniziato le indagini. Sempre secondo la stessa fonte, i testimoni oculari della caduta avrebbero sentito parti del velivolo emettere strani rumori e visto del fumo prima dello schianto, e poco dopo sono iniziate a circolare anche alcune immagini del luogo dell’incidente.

Poco dopo il sito TMZ ha pubblicato un’altra terribile notizia, secondo cui insieme a lui e ad altre tre persone c’era anche la figlia Gianna Maria, 13 anni, che aveva iniziato da poco la carriera nel mondo del basket. l gruppo, stando alle prime informazioni, era diretto verso la Mamba Academy di Thousand Oaks per un allenamento di basket, presumibilmente della ragazza, Gianna Maria detta Gigi.

A commentare il tragico evento è intervenuto anche il presidente della FIP, Gianni Petrucci: “L’ho conosciuto con Ettore Messina tre anni fa, e avevamo concordato un suo impegno in Italia: quando gli comunicai che la sua sede sarebbe stata Roma, per un corso ai giovani, si emoziono’: mi disse che ogni volta che si parlava dell’Italia e di Roma, gli si accapponava la pelle per la commozione“.

Bryant era anche un grandissimo tifosi del Milan, e soltanto una settimana fa aveva espresso così il suo amore per il club rossonero: “Se mi tagliassero il braccio sinistro, sanguinerei rossonero“. La società lombarda ha voluto onorare la leggenda con un breve comunicato pubblicato sull’account Twitter ufficiale: “Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo scioccati nel sentire la tragica scomparsa di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e il tifoso rossonero, Kobe Bryant. Tutti i nostri pensieri sono con le famiglie delle persone colpite da questo tragico incidente. Ci mancherai per sempre, Kobe“.

Anche l’altra squadra di Milano, l’Inter, ha ricordato così la leggenda del basket: “Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni confine, bandiera, tipo di pallone. Il tuo insegnamento rimarrà per sempre. R.I.P. Kobe Bryant“.

Anche altri grandi personaggi del mondo del calcio si sono uniti al cordoglio. Tra questi vi è Francesco Totti, storico capitano della Roma, che in passato aveva incontrato personalmente la stella dell’NBA: “Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! R.I.P.“.

Anche Diego Armando Maradona, una leggenda dello sport proprio come Kobe, ha ricordato il suo amico sul proprio profilo Instagram: “Se ne vanno sempre i migliori. Mi rammarico anche della morte di sua figlia e dell’equipaggio dell’elicottero. Ci vediamo, leggenda“.