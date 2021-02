La morte di Davide Astori ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel mondo del calcio.

Tragedia Astori, Francesca Fioretti rompe il silenzio su Instagram: “Certe notizie non andavano divulgate. Sarò in tribunale e voglio la verità”

Quel maledetto 4 marzo del 2018 il difensore fu trovato senza vita nella propria camera d’albergo in quel di Udine dove nel pomeriggio i viola avrebbero dovuto affrontare l’Udinese. Una notizia che sconvolse chiaramente l’intero movimento calcistico italiano e non che decise di fermarsi per rendere omaggio ad Astori. A distanza di quasi tre anni ha parlato per la prima volta la moglie Francesca Fioretti che in questo lungo lasso di tempo non si era mai espressa. Un dolore immane quello subito dalla donna che ha dovuto rinunciare al suo compagno di vita in modo improvviso. Nel frattempo, sul proprio profilo instagram, è tornata sulla terribile vicenda che ha sconvolto la sua esistenza per sempre criticando aspramente diverse notizie divulgate.