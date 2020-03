Palermo, rider aggredito mentre consegna cibo: “Stop alle consegne nel quartiere Zen”

Un nuovo preoccupante episodio di violenza si è verificato a Palermo.

Dopo le minacce di disordini sui social, i tentativi di organizzare su Facebook assalti ai centri commerciali, i tentativi di non pagare la spesa e le rapine fuori dai supermercati alla gente con i sacchetti pieni di viveri, nella giornata odierna è toccato passare un brutto quarto d’ora ad un rider durante una consegna di cibo a domicilio nel quartiere Zen.

L’emergenza Coronavirus e i decreti emessi dal Governo italiano per tutelare la salute dei cittadini stanno avendo gravi ripercussioni economiche sul Paese, costretto a fare i conti con un forte aumento del disagio sociale a causa del drastico rallentamento subito dall’economia. Le reazioni spregiudicate dei ceti sociali più in difficoltà, in tal senso, potrebbero mettere a forte rischio l’ordine delle città.

E’ così che proprio nei giorni scorsi, sui principali social network, un numeroso gruppo di persone si è riunito per inneggiare alla rivolta, minacciando di compiere atti delinquenziali al fine di provvedere ai beni necessari per la loro sussistenza. Parole che hanno trovato seguito nel pomeriggio di giovedì, quando, in un supermarket del capoluogo siciliano, un gruppo di persone – circa venti – avrebbero provato a saccheggiare il supermercato con carrelli pieni di merce non pagata. Le forze dell’ordine si sono prontamente mobilitate per garantire la sicurezza, sia dei dipendenti della struttura che degli altri clienti. L’episodio, tuttavia, non è rimasto isolato.

Palermo: 15 persone entrano in gruppo al supermercato, riempiono carrelli di spesa e pretendono di andare via senza pagare

In serata, a Palermo, si è verificato un ulteriore atto criminale che ha minacciato l’incolumità di chi, in questo momento di estrema difficoltà, continua a mobilitarsi per fornire alla popolazione i beni di prima necessità, ovvero un driver di servizio di delivery per le consegne di cibo a domicilio.

La vittima, come denunciato dalla stessa azienda, è un rider della nota steakhouse palermitana Zangaloro. Il fattorino è stato aggredito in serata mentre si accingeva alla consegna a domicilio nei pressi del quartiere Zen. Un increscioso episodio che ha condotto la catena di ristorazione a sospendere i domicili nella suddetta zona periferica del capoluogo siciliano.

“A causa di un’aggressione ad uno dei nostri rider nel quartiere ZEN di Palermo, al fine di salvaguardare l’incolumità dei nostri collaboratori, siamo costretti a sospendere le consegne a domicilio presso il suddetto quartiere. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza al ragazzo“, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’azienda. Tanti, tra i commenti, i messaggi di solidarietà rivolti al malcapitato rider da parte dei clienti.

Coronavirus. Gruppo fb inneggia alla rivolta, poi chiarisce: “Era solo un segnale”