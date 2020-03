Coronavirus, tensioni al supermercato Lidl di viale Regione Siciliana: gruppo di persone riempie i carrelli e rifiuta di pagare la merce

Momenti di caos.

Pomeriggio di fuoco, quello vissuto ieri, presso il supermercato Lidl in via Regione Siciliana – a Palermo. Un gruppo di persone, infatti, avrebbe riempito i carrelli della spesa per poi cercare di uscire senza pagare la merce. “Non abbiamo soldi e non vogliamo pagare”, le loro parole. Immediato, a quel punto, l’intervento di polizia e carabinieri per riportare ordine all’interno del noto supermercato. A confermare l’accaduto, attraverso una nota diramata tramite la propria pagina ufficiale, è stato lo stesso Lidl Italia.

“Lidl Italia conferma che nel tardo pomeriggio, una quindicina di persone sono entrate nel nostro punto vendita di Palermo via della Regione siciliana con l’intenzione di non pagare la spesa appena effettuata. Sono state quindi chiamate le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute a garanzia della sicurezza e salvaguardia dell’incolumita’ sia dei nostri collaboratori che dei clienti presenti in quel momento in punto vendita. Comprendiamo il difficile momento che l’intero Paese sta vivendo e ringraziamo le autorità per il pronto intervento odierno”.