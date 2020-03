Dramma Emiliano Sala, nuove clamorose prove: pilota senza licenza, le cause della tragedia…

Nuove clamorose indiscrezioni sul drammatico incidente che ha coinvolto Emiliano Sala.

Poco più di un anno fa il mondo del calcio è stato sconvolto da una terribile tragedia che ha coinvolto il calciatore argentino. Il ragazzo, che si era trasferito dal Nantes al Cardiff, stava viaggiando in aereo per raggiungere la sua nuova squadra quando, improvvisamente, il mezzo di trasporto è precipitato. E dopo giorni di ricerca la polizia del Dorset ha ritrovato il suo corpo senza vita.

Dramma Sala, il messaggio vocale ai compagni di squadra: “Sembra che l’aereo cada a pezzi, ho paura…”

A quel punto, le autorità hanno iniziato le indagini al fine di comprendere le dinamiche di un incidente che, fino ad oggi, sembrava inspiegabile. In un rapporto pubblicato dalla Air Accidents Investigation Branch, però, nelle ultime ore, sono state delineate le dinamiche dell’incidente. E sono emersi particolari molto importanti anche sul pilota. David Ibbotson, questo il nome di chi guidava l’elicottero, avrebbe perso il controllo del velivolo poiché il volo “non è stato condotto in conformità con gli standard di sicurezza applicabili ad un’operazione commerciale“. Inoltre, l’uomo non si era sottoposto a nessun addestramento per volare di notte e la sua licenza era scaduta tre mesi prima dell’incidente.

Dramma Sala, il saluto commosso di Koulibaly: “Riposa in pace Emiliano, un pensiero alla famiglia…”

Inoltre, il pilota sarebbe stato anche pagato per il viaggio, un’altra incongruenza dal momento che il pagamento non era autorizzato dalla sua licenza. Infine, con ogni probabilità, secondo le ultime notizie, Sala e Ibbotson potrebbero essere stati avvelenati dall’inalazione di monossido di carbonio mentre l’aereo precipitava in mare. Nuove e clamorose prove emerse dalle indagini della polizia, che potrebbero finalmente fare chiarezza sulla tragedia che ha coinvolto l’attaccante argentino e il pilota Piper Malibu N264DB, il cui corpo non è stato mai ritrovato.