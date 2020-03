Coronavirus, la Premier League si gioca a porte aperte: il comunicato ufficiale

La Premier League non si ferma.

L’emergenza per la diffusione del Coravirus sta continuando ad allarmare il mondo del calcio, che sta prendendo provvedimenti molto seri per cercare di limitare il contagio: oltre alla Serie A che si è fermata almeno fino al mese di aprile, anche in Liga e Bundesliga si giocherà a porte chiuse per le prossime partite, così come in Belgio e Olanda. L’obiettivo è sempre quello di limitare l’assembramento di persone negli stadi per evitare il contatto e quindi la diffusione del virus.

L’unico campionato a non avere ancora imposto alcuna limitazione è l’Inghilterra, dal momento che la Premier League si continuerà a giocare regolarmente a porte aperte. A comunicare la notizia è stata proprio la Lega, che attraverso un comunicato ufficiale ha confermato che si il campionato continuerà senza alcun intoppo o misure restrittive.

Facendo seguito agli ultimi aggiornamenti rilasciati dal Governo nel pomeriggio, tutte le gare di Premier League si svolgeranno come da programma questo weekend. Mentre il primo ministro ha preannunciato che tutti gli eventi sportivi dovrebbero svolgersi normalmente adesso,allo stesso tempo ha specificato che il Governo sta considerando l’annullamento dei maggiori eventi pubblici, come quelli sportivi. Stiamo dunque continuando a lavorare a stretto contatto con i nostri club, con il Governo, con la FA, la EFL e altri principali protagonisti per assicurare eventuali piani alternativi nel caso in cui la situazione e le circostanze dovessero cambiare. Il benessere di giocatori, staff e tifosi è fondamentale e continueremo a seguire le direttive della Sanità pubblica“.

