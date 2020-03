Emergenza Coronavirus, calcio a porte chiuse e campionati sospesi: la situazione in Premier League e Bundesliga

Il Coronavirus manda nel panico il mondo del calcio.

Dopo il caso Rugani – ieri sera il difensore centrale della Juventus e della Nazionale italiana è risultato positivo al Covid-19 -, e i primi contagi di sportivi anche all’estero, la Serie A, la Liga e la Segunda Division hanno disposto la sospensione immediata degli allenamenti, dei rispettivi campionati e posto in quarantena giocatori e staff in via esclusivamente precauzionale.

Nessuna sospensione in Inghilterra, invece, dove tutte le partite di Premier League e dei campionati minori, verranno giocate a porte chiuse per combattere la diffusione del virus. Secondo il quotidiano ‘Times’, che questa mattina ha lanciato l’indiscrezione relativa alle misure di sicurezza che verranno prese oltremanica, già oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del Governo inglese.

Cambiamenti e novità anche in Bundesliga. Nonostante Timo Hubers – difensore classe 1996 di proprietà dell’Hannover – sia risultato positivo al tampone -, la Federcalcio tedesca in accordo con il Governo, allo stato attuale, hanno deciso di non fermare il campionato di calcio in Germania, ma le porte degli stati rimarranno chiuse fino a nuove disposizioni.

