Arresto Messina Denaro, Procuratore di Perugia: “Mafia presente ancora nel calcio”

“Importanza dell'arresto di Messina Denaro? Perché è la prova che alla fine nessuno vince le battaglie contro lo stato definitivamente, può vincere le singole battaglie ma non la guerra. Nessuno può restare latitante tutta la vita. Sotto questo profilo credo sia un risultato importantissimo anche per l’immagine del paese e un messaggio che non ci sono luoghi di impunità assoluta. Il boss scaricato dalla mafia? Mi sono un po’ stancato di queste dietrologie che nascono sempre, in questo paese non si può ottenere un risultato che c’è sempre poi qualche pensiero dietrologico. C’è un importante latitante assicurato alla giustizia, il resto sono chiacchiere da bar. Mafia nel calcio? Sono ancora presenti però in quest’ultima fase la loro presenza è stata molto meno visibile, quantomeno per quanto riguarda le mafie tradizionali. La criminalità organizzata comunque c’è, nelle curve, quando controllano attività illegali o quando riescono a controllare certe fette di tifosi. Sono rimasto colpito dal comportamento della curva dell’Inter quando ha mandato via i tifosi per commemorare un soggetto ammazzato in quella che è stata un’esecuzione mafiosa. Permangono quindi certi legami incestuosi tra tifosi e criminalità organizzata. Penso anche a certi striscioni che inneggiano a personaggi ammazzati legati alla criminalità organizzata notori, vengono esposti sistematicamente ogni domenica”.