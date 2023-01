Arresto Messina Denaro, il boss al “Barbera” per Palermo-Sampdoria nel 2010…

Dopo una latitanza durata ben trent'anni, i Carabinieri del ROS di Palermo hanno arrestato questa mattina il boss dell'organizzazione mafiosa siciliana Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Il malavitoso sarebbe stato tratto in arresto all'interno della clinica "La Maddalena" ospedale oncologico di Palermo , in cui si era recato "per sottoporsi a terapie". Il blitz è stato coordinato dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.

Emergono adesso, o riaffiorano, aneddoti riguardanti la lunga latitanza del boss siciliano. Nel lontano 9 maggio 2010, Matteo Messina Denaro, che aveva già fatto perdere le sue tracce da poco meno di vent'anni, prendeva posto al "Renzo Barbera" per assistere al super match tra Palermo e Sampdoria. Scontro diretto alla penultima giornata di campionato per guadagnarsi l’accesso alla Champions League, un traguardo storico che verrà centrato dai blucerchiati pareggiando al Barbera per 1-1. Tra i 35.872 presenti in quell'evento storico per Palermo e i rosanero, si trovava anche uno dei più pericolosi e ricercati boss di Cosa Nostra, non certo per tifare i colori del club di Viale del Fante.