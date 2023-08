Ternana-Cremonese, Ballardini: “Lo spirito aggressivo ci ha fatto vincere. Contenti di Coda”

MODULO. “Giocavamo con il 4-2-3-1 ma è stato lo spirito di giocare in modo aggressivo e con voglia a farci vincere”.

VAZQUEZ . “Il ragazzo era stremato ma è voluto rimanere in campo fino alla fine”.

LOCHOSHVILI . “Lui è un titolare poi dopo può non giocare sempre ma è un cardine di questa Cremonese”.

