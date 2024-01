Serie B, Gazzetta dello Sport: “Cremonese, assalto alla A! Coda-Vazquez top. Caso…”

L'edizione odierna de "la Gazzetta dello Sport" esalta l'ascesa vertiginosa della Cremonese guidata da Giovanni Stroppa. Focus sulla compagine grigiorossa, che ha scalato progressivamente la graduatoria del campionato di Serie B fino ad issarsi al terzo posto ad una sola lunghezza dal Como. Cambio di marcia dall'approdo sulla panchina dell'ex calciatore di Milan, Lazio e Foggia, tra le altre, tecnico vincente in cadetteria - come sottolinea l'approfondimento pubblicato dalla rosea- in ragione delle promozioni già ottenute alla guida di Crotone e Monza. Una rosa di straordinario livello quella a disposizione di Stroppa, che viaggia alla media di due punti conquistati a partita ed insidia non poco Como e Venezia nella corsa alla promozione diretta. Cremonese incisiva e ficcante in fase offensiva, con Coda che ha già raggiunto la doppia cifra, Vazquez che incanta per assist vincenti, dribbling riusciti e giocate d'alta scuola, il nuovo acquisto Falletti che si è inserito in tempi rapidissimi nei meccanismi della squadra. Indole propositiva ed al contempo solidità in fase di non possesso con la migliore difesa del campionato di Serie B: solo sedici i gol subiti con un ottimo Jungdal tra i pali che si è guadagnato sul campo i galloni di titolare. Gli infortuni di Ravanelli e Tuia e la diffida che pesa su Antov creano un'emergenza numerica nel reparto arretrato e suggeriscono forse un intervento sul mercato. In avanti resta il desiderio Caso, jolly offensivo che sarebbe perfetto per il gioco di Stroppa ma che non vuole lasciare la A col Frosinone. Non è una questione economica, la Cremonese potrebbe quindi mollare la presa sul classe 1998. Okereke potrebbe partire in questa finestra di mercato, idem il giovane Afena-Gyan. Non trovano riscontro le piste Defrel ed Henry, visto gli equilibri corali trovati dalla squadra non sembra opportuno aggiungere un big, ma gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero riservare qualche sorpresa.