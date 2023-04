Fiorentina-Cremonese, Ballardini: “Semifinale traguardo straordinario. All’andata…”

Davide Ballardini , tecnico della Cremonese , è intervenuto ai microfoni di 'Mediaset' al seguito del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Fiorentina e la compagine grigiorossa, terminato 0-0 . Di seguito le sue dichiarazioni:

"La Cremonese è stata molto ordinata, giocavamo contro una grande squadra come la Fiorentina e c’è da fare solo i complimenti ai giocatori. Salvezza? Guardiamo oltre, siamo una grande realtà con una grande società e strutture alle spalle. Siamo molto ambiziosi e cerchiamo di fare sempre meglio. Osare di più? Per la Cremonese arrivare in semifinale è un traguardo straordinario, all’andata potevamo essere più bravi e trasformare le occasioni ma siamo soddisfatti del nostro lavoro".