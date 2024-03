Cremonese, Stroppa: “SudTirol? Ci aspetta gara difficile. A Palermo la decisero…”

Le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, alla vigilia della sfida tra la compagine grigiorossa ed il SudTirol.

⚽️ 15 marzo 2024 (modifica il 15 marzo 2024 | 16:06)

Parola a Giovanni Stroppa. L'allenatore della Cremonese ha presentato la sfida di domani tra la compagine grigiorossa ed il SudTirol. Di seguito, le sue dichiarazioni:

LA CONDIZIONE ATLETICA ECCELLENTE DELLA CREMONESE. “Sì, stiamo bene fisicamente e credo che la fotografia di questa ottima condizione sia la partita giocata in inferiorità numerica contro il Palermo: partite del genere si possono giocare così solamente se si sta bene a livello fisico. Chi è rimasto fuori a lungo è più indietro, come Collocolo e Buonaiuto che durante l’allenamento si accorgono di aver perso un po’ di smalto. Ora però arriva la sosta e li inseriremo nel gruppo”.

SUL SÜDTIROL. “Al di là della posizione in classifica, il Südtirol è una formazione che ha gamba, struttura, e ha riacquisito una certa mentalità. Ci aspetta una gara difficile e complicata, dovremo essere sul pezzo a livello tattico e soprattutto tecnico. Loro sono bravi in ripartenza e calciatori giocatori che possono metterci in difficoltà. Come dico spesso, siamo una squadra di palleggio e quindi sarà fondamentale non regalare palloni gratuiti ai nostri avversari”.

SULLA SCONFITTA DELL’ANDATA. “Mi spiace che quella partita si sia giocata quando non eravamo ancora al top della condizione fisica, perché il divario fisico atletico si è poi rivelato determinante e l’abbiamo pagato in campo. Ma quella gara faceva parte di un percorso, tant’è che da lì la squadra ha cambiato marcia. Quella di domani è una sfida diversa, ma resta la qualità del Südtirol”.

LA SOLIDITÀ DIFENSIVA GRIGIOROSSA. “Siamo pronti ad affrontare il Südtirol e a rispondere nel modo giusto. Ultimamente abbiamo saputo gestire la ricerca della verticalità da parte degli avversari. Come ho già detto la settimana scorsa, la nostra fase difensiva inizia dagli attaccanti. Domani, bisognerà saper sporcare questi palloni ed essere bravi a non far giocare glI avversari. Questo mette i difensori nelle condizioni di giocare in maniera più semplice”.

QUANTO PUÒ INCIDERE LA SFIDA DI STASERA TRA VENEZIA E PALERMO. “Mancano nove partite alla fine del campionato, non possiamo pensare a cosa succede agli altri né fare calcoli. È troppo importante fare tesoro e concentrarci su quello che facciamo noi”.

COME STA LA SQUADRA E LE CONDIZIONI DI TUIA. “Tuia ha iniziato a lavorare atleticamente, le cose si sono complicate dopo un semplice stiramento al polpaccio e purtroppo non siamo riusciti ancora a recuperarlo. Sono tutti convocati, anche Buonaiuto e Collocolo. Entrambi saranno a disposizione, anche se non sono al massimo della condizione fisica, ma se ci sarà bisogno potranno subentrare a partita in corso”.

DUE VITTORIE SU DUE CON CIOFANI IN CAMPO… “Non faccio le cose per scaramanzia: ribadisco la stima che ho nei confronti del calciatore e dell’uomo, che si è sempre messo a totale disposizione della squadra. Nel girone d’andata non pensavo fosse al 100% della condizione, mentre ora lo considero una risorsa in più. Devo dire che mi è piaciuto vederlo in campo insieme con Coda, credo che anche nel servire gli esterni e attaccare la porta sia un’arma in più e quindi bisogna dare merito a lui che si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa”.

IL SÜDTIROL È MOLTO PERICOLOSO NEGLI ULTIMI MINUTI. “Credo che sia una caratteristica del calcio moderni, sono tante le squadre che ribaltano o agguantano un risultato nei minuti finali. È successo a noi, a chi ci sta vicino in classifica e a volte anche allo stesso Südtirol”.

IL PERCORSO NETTO È NATO DOPO LE SCONFITTE CONTRO FERALPISALÒ E PALERMO. “Credo che tutto faccia parte di un percorso. Con la Feralpisalò abbiamo pagato un errore, ma per la prestazione fatta poteva finire in pareggio, mentre a Palermo l’hanno decisa due episodi nel finale dopo una partita giocata molto bene… Io mi tengo quelle. Nel corso del campionato si lascia e si prende, ma il percorso ti aiuta a crescere dal punto di vista mentale. Sbagliando si impara, l’importante è migliorare sempre di più attraverso il lavoro”.

SULLA SOSTA…“Sinceramente non cambia nulla, vedremo cosa succederà alla ripresa. Il tour de force delle scorse settimane ci ha lasciato qualcosa, quindi la sosta può arrivare nel momento giusto per ricaricare le pile in vista del rush finale. Giocando di lunedì avremo modo di lavorare meglio anche con i giocatori che rientreranno dagli impegni con le rispettive nazionali”.

