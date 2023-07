Cremonese, Bertolacci è il nuovo centrocampista di Ballardini: il comunicato ufficiale

Una Cremonese da grandi firme! Il club lombardo batte un altro colpo di assoluto livello in sede di calciomercato, legittimando le ambizioni di vertice nel prossimo torneo cadetto dopo la retrocessione nello scorso campionato di Serie A. L'ex tecnico del Palermo, Davide Ballardini, dopo l'arrivo di Franco Vazquez, è pronto ad accogliere in grigiorosso l'ex centrocampista di Milan, Genoa e Sampdoria, tra le altre, Andrea Bertolacci. Centrocampista duttile, esperto e di grande personalità, Bertolacci torna in Italia dopo il trascorso nel Fatih Karagumruk in Turchia. Di seguito, il comunicato ufficiale, diramato dalla Cremonese: