Calciomercato Cremonese, ufficiale: è fatta per Collocolo dall’Ascoli

La trattativa tra Michele Collocolo, centrocampista dell'Ascoli, e il Palermo sembrava ben avviata. Il club rosanero aveva avviato un dialogo con l'Ascoli, rimasto in stand by per una forbice significativa tra domanda ed offerta ed una sostanziale divergenza su eventuali contropartite tecniche da inserire nell'operazione (Segre profilo gradito ai marchigiani).