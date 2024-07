Ag. Vandeputte: “Palermo? Si è fidato di me. Ecco perché ha scelto la Cremonese”

"C’erano tante squadre in B e qualcuna in A, ma il direttore sportivo Giacchetta è stato bravo e capace a far capire quanto puntassero sul ragazzo. E anche il mister ha fatto la sua parte. Palermo e Salernitana? È stato semplice: il ragazzo mi ha detto 'fai tu' e si è fidato - ha proseguito Pisacane, intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' -. Così abbiamo fatto questa scelta. La Cremonese punta alla Serie A? Penso sia nella norma. È una proprietà importante, con un allenatore e un direttore sportivo di grande livello. Giusto puntare alla A".