Juventus-Lione, CR7 è furibondo: la reazione dell’asso portoghese dopo l’eliminazione…

In occasione della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus non è andata oltre il 2-1 contro il Lione.

Una vittoria che non ha permesso alla compagine bianconera di staccare il pass per le Final Eight e che ha decretato la definitiva eliminazione dei piemontesi dalla competizione. Non sono bastate, pertanto, le due reti messe a segno da Cristiano Ronaldo per ribaltare il risultato maturato all’andata. Un avvio di partita in salita, con il gol siglato dopo appena dieci minuti da Depay che ha costretto gli uomini di Maurizio Sarri a sbilanciare immediatamente in avanti il proprio baricentro alla ricerca di quei tre gol utili per il passaggio del turno. Dunque, poco prima della fine della prima frazione di gioco, il pareggio su calcio di rigore e, quasi venti minuti più tardi, l’ennesima prodezza dall’asso portoghese che non è riuscito ad evitare la disfatta.

Poi, a fine gara, i volti delusi ed amareggiati dei protagonisti hanno sfilato sul prato dell’Allianz Stadium; in particolare quello del cinque volte Pallone d’Oro che proprio in Portogallo – suo Paese d’origine – avrebbe avuto l’occasione di giocarsi il sesto prestigioso trofeo europeo con la terza maglia diversa. L’ex Real Madrid, d’altra parte, non salutava così presto la Champions League da circa dieci anni. E questo, alla luce della sua ormai nota personalità vincente, non può di certo non pesare. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, CR7 sarebbe arrabbiato ed incredulo. In attesa di fare le proprie valutazioni personali, il fenomeno portoghese dovrà superare una delusione che, al momento, sembra non riuscire a digerire.

