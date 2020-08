Juventus-Lione, Buffon: “Il sogno è sempre di arrivare dove non siamo ancora arrivati. Mercato? Penso che…”

La Juventus va vicina alla rimonta ma alla fine è il Lione a spuntarla e a staccare il ticket per i quarti di finale.

Gianluigi Buffon, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commenta il match valevole per gli ottavi di Champions League contro la compagine di Rudi Garcia: “Abbiamo preparato la partita per non concedere gol, ma dopo 12′ il programma è saltato e questo non ci ha agevolato, una volta in svantaggio siamo stati bravi a mantenere l’ordine, senza partire all’arrembaggio. Sul 2-1 credevamo all’impresa. Sicuramente non siamo arrivati dove pensavamo e volevamo, in ognuno di noi c’è tanta amarezza. Per la Champions l’idea, ogni anno, è quella di sognare di poter arrivare dove in questi ultimi anni non siamo arrivati. Sembra sempre la volta buona, poi è ovvio che devi fare i conti con avversari di un certo spessore. In questo caso la qualificazione è stata persa all’andata“.

Infine l’esperto portiere della Vecchia Signora si concentra sul futuro: “Penso che le indicazioni che il mercato sta dando, stanno a significare che c’è la consapevolezza che qualcosa vada smosso e che qualche giovane rimpolpi questa rosa. Penso che sia il percorso normale di ogni squadra e di ogni società seria che mira a vincere. Serve dare un occhio alla carta d’identità dei vecchi e al futuro ma le indicazioni vanno in questa direzione“.