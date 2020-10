Juventus, CR7: “Mai violato il protocollo, qualcuno dice tante bugie. Ecco come trascorro la mia quarantena”

Grazie per tutti i messaggi di supporto.

Queste alcune della parole di CR7, intervenuto attraverso il suo profilo instagram su quella che è la sua situazione dopo la positività al coronavirus. L’attaccante della Juventus ha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora, il quale lo avrebbe accusato di aver violato alcune delle normative previste dal protocollo Covid: “Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino”.

Cristiano Ronaldo ha poi raccontato qualcosa in più sulla sua quarantena, da come passa il tempo fino alla sistemazione trovata per la sua famiglia: “Sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole e sto all’aria aperta, anche per far passare più velocemente questi giorni. La mia famiglia è su un altro piano della casa, purtroppo per adesso non possiamo avere alcun tipo di contatti. Ma per ora è tutto ok”.