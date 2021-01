Cristiano Ronaldo, tra lusso sfrenato e oggetti preziosi: il valore del suo patrimonio è da capogiro

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: insieme un patrimonio di gioielli dal valore complessivo di 2,6 milioni di sterline.

Quando la coppia formata dal tandem argentina-portoghese si presenta agli eventi ufficiali, sa come far girare la testa a followers e fans. Più di recente, i due sono stati ospiti a Dubai e, nell’occasione in cui l’asso bianconero è stato premiato come giocatore del secolo, hanno mostrato il loro amore per i gioielli costosi. Effettivamente l’ex Real Madrid, aveva più di 600.000 sterline di diamanti su un polso quando ha accettato il premio. Mentre Georgina lo scorso settembre ha ricevuto un incredibile anello di fidanzamento da 615.000 sterline, ben visibile spesso sull’account Instagram di quest’ultima.

Insomma la coppia non bada di certo a spese: Ronaldo è uno dei tanti calciatori che indossano borchie di diamanti, ma l’ex fuoriclasse del Manchester United, ovviamente, voleva qualcosa di un po ‘diverso dai suoi contemporanei.

