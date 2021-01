Supercoppa italiana, Juventus-Napoli: De Laurentiis ha chiesto il rinvio del match. I retroscena

Juventus-Napoli: è l’anno dei rinvii.

Dopo essere riuscito a vincere il ricorso per disputare la partita di campionato, Aurelio De Laurentiis ha provato ad investire tutte le sue energie nella finale di Supercoppa italiana, in programma il prossimo 20 Gennaio al Mapei Stadium. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il patron del Napoli ha chiesto di rinviare la gara, facendo leva sull’aumento dei casi in Reggio Emilia. Ma i motivi sarebbero molteplici: alla base, vi sarebbe la volontà da parte di De Laurentiis di giocare il match con la presenza dei tifosi, che avrebbero potuto portare introiti sostanziali al botteghino, oltre al calendario particolarmente fitto delle due formazioni.

Impegni numerosi che, però, avrebbero reso difficile anche una stessa riprogrammazione della partita. ADL avrebbe proposto di giocare il match nel mese di maggio, ma un’avanzamento nelle competizioni europee creerebbe non pochi scompigli ed ecco spiegato il rifiuto della Lega.