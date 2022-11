Cosenza-Palermo, i precedenti al “Marulla”: ultimo match in B firmato da Nestorovski

Vocazione di migliorare e caccia alla continuità. Il Cosenza del neo tecnico William Viali sul cammino del Palermo di Eugenio Corini . Il match - valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie BKT - è in programma sabato 12 novembre alle ore 14.00 allo stadio " Gigi Marulla ". Gli uomini del "Genio" tornano in campo, dunque, dopo quattro gare senza subire gol, due pareggi e due successi consecutivi contro Modena e Parma che fanno ben sperare in termini di crescita psicologica e motivazionale oltre che tecnico tattica.

Cosenza e Palermo si affronteranno per la quattordicesima volta allo stadio "Gigi Marulla". Nei tredici precedenti i calabresi hanno avuto la meglio in nove occasioni, mentre i rosanero si sono imposti in una sola circostanza. Tre il totale dei pareggi tra le due squadre, con l'incontro più recente conclusosi proprio uno a uno nella stagione 2018/2019 in Serie B. Il Cosenza non vince in casa contro il Palermo da circa vent'anni, precisamente dall'annata 2001/2002 quando i Silanisi imposero per tre a due nel torneo cadetto. Era la squadra di Luigi De Rosa, che superò i siciliani dell'ex tecnico Bortolo Mutti grazie alle reti di Eudesei, Mendil e Igor Zaniolo.