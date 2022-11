Cosenza-Palermo, la prima di Viali al “Marulla”: palestra in Serie C e la chance in B

William Viali, il neo tecnico del Cosenza chiamato a centrare la salvezza

⚽️

"Coraggio per venire a Cosenza? Lo si ha a prescindere se si fa l’allenatore. Cercavo una grande occasione con tutto il cuore."

Audacia, amore smisurato e predilezione per la propria professione. Si presenta così William Viali alla conferenza stampa di insediamento da nuovo allenatore del Cosenza. L'ex Cesena arriva in Calabria al posto di Davide Dionigi non da prima scelta, come lui stesso riconosce: "Sono consapevole di non essere una prima scelta, visto che giustamente si cercavano allenatori più esperti, ma il mio obiettivo è diventarlo dopo aver lavorato".

Modestia, sobrietà e tanta voglia di stupire in quelle parole, oggi unica ancora a cui aggrapparsi per società, gruppo squadra e tifoseria a caccia dell'ennesimo miracolo salvezza in Serie B con un nuovo condottiero sulla panchina silana.

Tra i rifiuti incassati da totem del calibro di Zdeněk Zeman e profili esperti per la categoria come Walter Zenga e Roberto Stellone, la scelta fatta dalla società del patron Eugenio Guarascio è ricaduta su un tecnico da zero panchine nel torneo cadetto e dalla lunga esperienza in Serie C. Quest'ultimo comunque un campionato estremamente formativo e competitivo. La strada per Viali sarà certamente in salita ed irta di ostacoli, in ragione dell'attuale diciottesimo posto in graduatoria del Cosenza con soli undici punti totalizzati.

Per l'ex calciatore di Perugia, Venezia e Palermo, il percorso da allenatore ha i contorni di una ripida scalata, dal ginepraio del dilettantismo fino alla prestigiosa Serie B. Tra il 2010 ed il 2015 conosce, apprende e forgia il suo giovane bagaglio da tecnico alternandosi tra: Serie D, Allievi Nazionali ed Eccellenza. Poi la chiamata del Pro Piacenza, il salto nel calcio professionistico partendo da una piccola realtà del Girone A di Lega Pro. La prima reale sfida di un tecnico in cerca di conferme ad alti livelli, quelli conseguite con tempo, lavoro e sacrificio.

L'ex Fiorentina costruisce un'identità forte sul piano mentale, insiste sui concetti di coraggio e animus pugnandi, oltre che sul valore inestimabile di attitudini come tenacia e gagliardia. Questi gli ingredienti di mister Viali per trascinare alla salvezza attraverso un ostico e sofferto playout, il club emiliano, poi radiato dalla FIGC nel 2019. Esperienza utile per il tecnico lombardo, tanto da guadagnarsi nell'estate 2016 la chiamata del Sudtirol nel medesimo campionato già affrontato la stagione precedente. La società altoatesina non ritenne opportuno terminare il cammino intrapreso con Viali, alla luce di risultati non all'altezza delle aspettative. Esonero a sette giornate dal termine della regular season, dopo due sconfitte consecutive e tre punti di distacco dalla zona calda.

Incidente di percorso che non intaccò di un centimetro il valore e la passione di William Viali, rilanciatosi pochi mesi dopo sulla panchina del Cuneo, subentrando a dicembre all'esonerato Massimo Gardano. Risollevata nell'animo e nel cuore, la formazione piemontese agguanta per il rotto della cuffia una salvezza, centrata ancora una volta nella carriera del classe 74' nella finalissima dei play-out, in questo caso ai danni del Gavorrano.

Il 14 giugno 2018 arriva la prima reale chiamata di un certo appeal, quella del Novara, retrocesso in Serie C e chiamato alla risalita immediata in cadetteria. Viali viene esonerato il 19 febbraio 2019 con la squadra in nona posizione, per poi essere richiamato il 5 maggio a regular-season terminata e la qualificazione ai play-off agguantata da Giuseppe Sannino in panchina. Dopo aver battuto il Siena di misura per 0-1, i Gaudenziani si ritrovano fuori al secondo turno per via del miglior piazzamento dell’Arezzo (dopo il 2-2 dei tempi regolamentari). Il 4 giugno senza clamorose sorprese viene annunciato dal club che l'attuale tecnico del Cosenza non avrebbe rinnovato il proprio contratto..

Cesena, l'esperienza della stabilità, altro step di livello di un percorso ina scesa ma non ancora decollato. Il 28 gennaio 2020 viene scelto William Viali per sostituire Francesco Modesto sulla panchina romagnola. Salvezza tranquilla e rinnovo meritato per Viali, stavolta con l'obiettivo di centrare il piazzamento play-off in Serie C. Traguardo in effetti raggiunto dalla compagine bianconera nella stagione 2020-21, culminata dalla conquista del settimo posto in graduatoria. Eliminazione al secondo turno preliminare dalla Matelica e playoff presto in archivio. Viali diviene, dopo un anno e mezzo di gestione tecnica, un vero e proprio condottiero del club bianconero a tal punto di vedersi prolungato il contratto di un'ulteriore stagione.

Quello dello scorso anno per William Viali, è la reale consacrazione da allenatore portatore di certezze.

Il Cesena edizione 2021-2022, una squadra intrisa di carisma, ritmo, intensità, freschezza e qualità. Romagnoli capaci di raccogliere ben 67 punti, di piazzarsi al terzo posto del Girone B di Lega Pro, alle spalle delle corazzate Reggiana e Modena. Accesso diretto alla fase finale nazionale dei playoff. Prima l'illusione, l'uno a due in casa del Monopoli infondeva fiducia e convinzione in vista del ritorno al "Dino Manuzzi".

Il 12 maggio un Cesena calcisticamente imbarazzante, stecca la sfida contro la formazione pugliese. Una sconfitta bruciante con conseguente eliminazione, Favola che si esaurisce senza lieto fine e dimissioni di William Viali dopo due anni e mezzo di lavoro sulla panchina cesenate.

Il due novembre di quest'anno, dopo mesi di stand-by, arriva l'ufficialità della firma di Viali sul contratto che lo lega al Cosenza fino al 30 giugno 2023. Classe 1974, profilo carismatico e battagliero. Viali arriva in Calabria per centrare l'obiettivo di mantenere la categoria.Non sarà facile, a partire dal debutto al "Gigi Marulla" del tecnico piemontese contro il Palermo di Eugenio Corini, in piena fiducia dopo due pareggi e due successi, desiderosa di dare finalmente slancio e continuità al suo percorso in campionato.