Cosenza, Frabotta: “Mi trovo benissimo. Ho le motivazioni, voglio continuare così”

"Fin da subito mi sono trovato benissimo sia con i compagni che con il mister, sono felice di aver scelto il Cosenza - ha dichiarato nell'incontro di ieri sera con i tifosi - Qui sto giocando con continuità, spero di continuare a far bene. Il passaggio in Serie B dopo i trascorsi a Torino? Quello che conta sono le motivazioni, e a me non mancano, ogni anno so di dover dare dimostrazione del mio lavoro, quello che già ho fatto non conta, sono giovane e ho tanto da dimostrare. Il mio obiettivo personale è quello di giocare, mentre a livello di squadra, sappiamo di dover affrontare una partita alla volta senza porci limiti, abbiamo le potenzialità per giocarcela contro qualsiasi avversario". Infine una battuta sul suo rapporto con Caserta: "Mi ha dato fiducia da subito e nel suo gioco mi ritrovo a meraviglia, facciamo un calcio propositivo e questo piace molto anche a noi calciatori che la domenica scendiamo in campo".