Gazzetta dello Sport: “Palermo vuole blitz esterno per volare. Insidia Feralpisalò”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul momento positivo del Palermo di Eugenio Corini che si appresta ad affrontare la trasferta del Garilli di Piacenza contro la Feralpisalò. L'auspicio è quello di dare continuità ed ulteriore slancio alla striscia positiva valsa sette punti nelle ultime tre gare, figlia dei successi al Barbera contro Modena e Bari e del pari ottenuto al Ceravolo contro il Catanzaro di Vivarini. Per dare l'assalto al secondo posto e compiere un decisivo salto di qualità, Brunori e compagni devono ritrovare la vittoria lontano dalle mura amiche che manca ormai da circa quattro mesi. L'ultima volta che il Palermo riuscì a centrare un blitz esterno coincise con il massiccio esodo dei tifosi rosa al Braglia di Modena quando, davanti a quattromila sostenitori provenienti dal capoluogo siciliano e da tutta Italia, gli uomini di Corini si imposero sui canarini col punteggio di due a zero. Anche a Piacenza, contro la compagine di Zaffaroni, il Palermo sarà sostenuto da quasi tremila tifosi in ogni zona del Garilli, ma avere ragione della squadra gardesana non sarà di certo un compito agevole. Pur navigando nelle zone basse della graduatoria, infatti, la Feralpisalò vive un buon momento di forma e nelle ultime gare interne ha collezionato ben tre vittorie ed un pareggio. Successi contro squadre quotate come Cremonese e Catanzaro, vittoria anche al cospetto del Lecco, pari con un'altra big del torneo cadetto, il Venezia, dopo essere stata per due volte avanti sui lagunari. Avversario gagliardo e da prendere con le pinze come sottolinea la rosea, ma alla portata dei rosanero che devono necessariamente inanellare un filotto di vittorie per alzare il livello delle proprie ambizioni e scalare posizioni nella zona nobile della classifica. Al Garilli sarà come giocare in casa, visto che il numero di sostenitori del Palermo sarà certamente superiore a quello dei leoni del Garda. Pubblico rosanero appassionato e presente nel corso della stagione anche al Renzo Barbera: per affluenza e numero di spettatori nelle gare casalinghe il club rosanero è attualmente secondo, di un'inezia, soltanto alla Sampdoria in questo campionato di Serie B.