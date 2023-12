Cosenza, Caserta quasi out! Bisoli e Liverani in pole: la palla passa a Guarascio

Il Cosenza di Fabio Caserta , quest'anno ha totalizzato 21 punti in 19 partite ! Un rendimento che gli permette di tenere a debita distanza la zona retrocessione diretta ( +4 ) ed un misero tratto alla zona playout ( +1 ). Il programma estivo della società calabrese era quello di provare ad essere competitivi per i playoff, dopo due salvezze raggiunte in extremis negli ultimi anni. Così si spiegano i rinforzi arrivati nell'ultima sessione di mercato: Tutino , Mazzocchi , Canotto , Calò , Sgarbi , D'Orazio e Forte . Senza dimenticare il riscatto di Marras e la conferma del gioiello Florenzi .

La prima parte di stagione, sicuramente è stata positiva, con la bellezza di nove risultati positivi nelle prime tredici giornate. In queste, ci sono risultati di prestigio come le vittorie in trasferta contro Palermo e Pisa o i tris calati al cospetto di Ascoli e Lecco. Nel post vittoria contro la Reggiana, oltre al pareggio contro il Parma sono arrivati solo risultati negativi: 4 ko nelle ultime 6 partite. Quest'ultime decisive per fare traballare la posizione di Caserta, oggi più che mai verso l'esonero, in virtù anche di una sosta sempre propensa ai cambi di guida tecnica nel calcio. In pole, secondo diverse fonti vicine al club, ci sarebbero Pierpaolo Bisoli (protagonista di una grande salvezza nella stagione 2021-2022) e Fabio Liverani (già contatto in estate e reduce da due esoneri consecutivi sulle panchine di Parma e Cagliari). A decidere sarà il presidente Guarascio.