Serie C, Potenza-Bari: Auteri non sarà in panchina, il tecnico dei pugliesi ancora positivo al Covid-19

Un momento decisamente complicato per il mondo del calcio e non solo a causa della pandemia da Coronavirus.

Il derby di Sicilia fra Palermo e Catania è stato l’emblema di quanto questo sport sia colpito fortemente dall’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Covid 19, con la squadra rosanero in totale emergenza, costretta a schierare l’11 di base con gli unici tesserati disponibili, senza poter attingere dai possibili cambi in panchina, dove era presente il solo secondo portiere Marco Matranga.

La Serie C è tornata in campo oggi per disputare il decimo turno di campionato. Tra le protagoniste del turo infrasettimanale del Girone C il Bari che questa sera alle ore 20:45 affronterà all’Alfredo Viviani il Potenza di Ezio Capuano.

Dopo le positività riscontrate al Covid-19 dei giorni scorsi in casa biancorossa, il nuovo ciclo di tamponi effettuato nella serata di ieri, ha evidenziato come tutti i calciatori i tesserati attualmente in ritiro pre gara siano negativi. Restano però i casi di positività di un calciatore e dell’allenatore Gaetano Auteri. L’ex Benevento non sarà quindi in panchina stasera nel match contro il Potenza, al suo posto, il secondo, Loreno Cassia.

Di seguito il comunicato del club:

“SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri sera il gruppo biancorosso ha dato esito negativo per tutti i tesserati attualmente in ritiro pre gara (Potenza–Bari, fischio d’inizio al ‘Viviani’ ore 20:45). Permangono al momento le positività di mister Gaetano Auteri e di un calciatore entrambi posti in isolamento domiciliare come previsto dal protocollo attualmente in vigore“.

