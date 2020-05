Serie A, De Luca Tamajo sul braccio di ferro FIGC-Governo: “Modifiche al Protocollo? Vi spiego tutto”

Il punto della situazione in merito alla ripresa della Serie A da parte di Marcello De Luca Tamajo.

Il noto avvocato esperto di diritto sportivo e diritto del lavoro, intervenuto in diretta alla trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’ in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, ha parlato della possibile attuazione del protocollo sanitario nel campionato italiano. De Luca che fa anche parte del Collegio di garanzia del CONI ha inoltre confermato che in serata la Federazione invierà il protocollo definitivo al Governo.

“Protocollo? Rimosse le condizioni più spinose, si può serenamente decidere per la ripresa. Una difficoltà può essere trasformata in opportunità e credo nella riforma dei campionati di cui tanto si parla da anni. Sarebbe auspicabile una riforma dei campionati che tengano presente delle esigenze delle squadre meridionali che sono inferiori a quelle del Nord. Non credo sia di pronta attuazione, secondo me bisognerebbe cominciare riducendo le squadre che si iscrivono al campionato. Protocollo? In giornata la Federazione dovrebbe mandare quello definitivo al Governo. Sicuramente nei vari passaggi sono stati rimossi paletti che lo rendevano di difficile attuazione. È stato abolito, come in Germania, il discorso che se dovesse emergere un solo giocatore positivo, andrebbe tutta la squadra in quarantena. Si è rivista la responsabilità del medico, che sarà tale solo in caso di dolo. Con queste modifiche finale si potrà serenamente decidere per la ripresa. Non penso si possa fare diversamente, augurandoci che non insorga nessun tipo di problematica ancora peggiore”.

