Roma, Pellegrini: “Il calcio deve ripartire step by step, noi calciatori abbiamo un obiettivo”

La ripresa del calcio non è per nulla scontata, almeno nell’immediato.

In Italia si attende il via libera per ripartire quantomeno a fine maggio, ma l’emergenza legata al Coronavirus ha diviso Lega e governo. Si attende nei prossimi giorni una scelta definitiva per capire se cristallizzare la classifica senza assegnare il titolo oppure se ricominciare a giocare per ultimare il campionato.

Sulla questione si è espresso il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, che ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Riprendere il campionato, riprendere gli allenamenti è un modo per essere vicino ai tifosi, visto il momento difficile, si può dare l’opportunità di passare il tempo in maniera diversa. Naturalmente il calcio è la nostra professione e ci piacerebbe ripartire in sicurezza il prima possibile. L’AIC sta rappresentando la volontà di noi giocatori: cercare di ricominciare, mettendo un mattonino alla volta, vedendo cosa succede, ripartendo in sicurezza. Anche il calcio deve ripartire, passando per piccoli step, ricominciando piano piano. Il primo step è quello di chiedere il permesso per rientrare nei nostri centri sportivi per fare allenamento”.

