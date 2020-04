Juventus, de Ligt: “Ho iniziato come centrocampista, Bonucci e Chiellini due esempi da seguire”

Matthijs De Ligt racconta la sua giovane carriera.

Il difensore della Juventus si era reso protagonista con la maglia bianconera fin dall’inizio della stagione, nonostante ci abbia messo del tempo per ambientarsi al meglio. Il centrale difensivo olandese, attraverso le colonne del magazine Champions Journal, ha ripercorso le tappe dei suoi inizi e tessuto le lodi di due difensori del calibro di Bonucci e Chiellini.

“Ho giocato molto a centrocampo, ho segnato qualche gol, ho fornito assist, e poi all’improvviso mi hanno detto che sarebbe stato meglio per la mia carriera tornare indietro di una posizione. All’inizio pensavo: ‘Non mi piace fare il difensore’, ma ora comincio a capire che il modo in cui sono stato cresciuto come centrocampista mi sta aiutando. Quindi, sono davvero felice che questo sia stato lo sviluppo che ho dovuto affrontare. È bello giocare con uno dei migliori giocatori del mondo. E credo che siamo un buon duo. E ora alla Juventus con Bonucci e Chiellini, ci sono difensori con molta esperienza che sanno cosa tratta giocare in difesa. Cerco di imparare da loro”.