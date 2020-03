Roma, Pastore: “Coronavirus cosa seria, non ne usciremo il 3 aprile. Ecco come trascorro la quarantena”

Javier Pastore racconta la sua quarantena.

I giocatori della Roma, così come l’Italia intera, stanno trascorrendo giorni di isolamento, rispettando le disposizioni del Governo a fronte dell’emergenza Coronavirus e uscendo di casa soltanto per questioni di prima necessità. Il centrocampista argentino sta recuperando la condizione fisica dopo un problema all’anca, per cui anche tra le quattro mura sta seguendo un percorso personalizzato, con video-sedute di fisioterapia.

L’ex Palermo, intervenuto ai microfoni di ‘Cadena 3’, ha detto la sua in merito all’emergenza legata alla diffusione del CoVid-19: “Il club ci ha inviato tutti i materiali a casa, che siano biciclette o altro, e quindi lavoriamo. Credo che questo stop durerà più a lungo del tre aprile, poi quando riprenderemo avremo bisogno di quindici giorni di preparazione. In Italia se ne parlava quasi come uno scherzo, fino a che gli ospedali sono stati colpiti. Da mercoledì scorso siamo in quarantena a casa, senza poter fare nulla, andare ad allenarsi, muoversi o viaggiare. Io mi alleno mattina e pomeriggio per poter dividere la seduta in più parti e occupare il tempo. Per noi che stiamo spesso fuori e viaggiamo molto è un’occasione per stare con i bambini e la sto sfruttando. Dovevamo allenarci questo mercoledì (oggi, ndr) in più gruppi, ma dopo le decisioni del Governo è tutto fermo. E non sappiamo se realmente tutto terminerà il 3 aprile. Potrebbe durare anche di più”.

Coronavirus, Infantino: “Per combattere l’emergenza serve cooperazione. Ecco le proposte della FIFA”

A proposito, invece, della situazione in Argentina e di un eventuale futuro ritorno in patria: “Spero che non ci siano molti casi come in Italia, ma bisogna capire che è una cosa che va presa seriamente. Ci sono delle vite in gioco e non è uno scherzo. Mi auguro di tornare lì un giorno, con l’aiuto di Dio”.

Coronavirus, stop anche in Argentina: l’allenamento speciale dei giocatori del River Plate