Modena, dg Cesati: “Impensabile far ripartire Serie C e B. Troppi problemi, servono aiuti concreti”

Parla Roberto Cesati.

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia ha causato lo stop di tutte le attività agonistiche e, nonostante l’ancora ingente numero di decessi e contagi, si è già iniziato a discutere in merito a modalità e tempistiche dei campionati di calcio italiani. A tal proposito, la FIGC ha stilato un protocollo secondo cui, per preservare la salute di tesserati e membri dello staff, al ritorno in campo verranno eseguiti controlli e rispettate rigorose norme comportamentali igienico-sanitarie. Inoltre, la ripresa potrebbe essere scaglionata in base alle diverse categorie professionistiche, dalla Serie A alla Serie C.

FIGC, Zeppilli illustra il protocollo: “Ripresa a scaglioni e test su tesserati e staff, ecco cosa accadrà”

Il direttore generale del Modena, intervenuto a Il Resto del Carlino, ha parlato dell’epidemia da Covid-19, soffermandosi sulla possibilità che le squadre di Serie C tornino presto in campo: “Non so come si possa pensare di far ripartire il campionato di Serie C, ma anche quello di B. Prima di tutto l’orientamento delle società di Lega Pro nell’ultima assemblea mi sembrava chiaro. Su sessanta squadre il 95% sono in mano a imprenditori che hanno già i loro problemi e stanno tenendo in vita il campionato con le loro risorse personali. Se non arrivano aiuti concreti non vedo come le società possano investire altro denaro per mettere in sicurezza tutti. E poi io dove li porto i giocatori in ritiro se non ho il centro sportivo? Vedremo, per ora ci sono solo ipotesi, ma se ci imporranno di giocare giocheremo”.

