Milan, Ibrahimovic: “Mi alleno con l’Hammarby, ma tornerò in Italia. Voglio mettermi ancora in gioco”

Parla Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante, che è tornato a gennaio in Italia per vestire la maglia del Milan, è attualmente in Svezia in attesa che lo stop delle attività sportive causato dall’emergenza Coronavirus termini, sta continuando ad allenarsi con una società locale in vista di una eventuale ripresa.

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha detto la sua in merito alla sua avventura in rossonero, soffermandosi sull’imminente futuro e sulle conseguenze che sta avendo la pandemia sul mondo dello sport.

“Devo tornare in Italia perché devo tener fede al contratto. Voglio vincere il più possibile, che sia un campionato svedese o uno scudetto non importa. C’è ancora posto nella mia bacheca. Sono una persona che vuole mettersi in gioco e conseguire risultati. Per il momento appartengo al Milan: chi non vorrebbe appartenere al Milan? Per me ad ogni modo adesso è meglio stare qui in Svezia ad allenarmi con l’Hammarby finché non sapremo cosa fare ufficialmente. A volte mi sento su, a volte sono giù. Qualche volta hai più forza, qualche volta meno, per questo mi sto allenando. Fin quando potrò farlo, prenderò un piccolo vantaggio sui miei compagni di squadra a casa”.

